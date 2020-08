A Castiglion Fiorentino doppio appuntamento con “Rinascimento”

Doppio appuntamento questo fine settimana per “Rinascimento”. Domani, venerdì 14 agosto, sarà di scena Antonio Sorgentone, vincitore a furor di popolo dell’edizione 2019 di ITALIA’S GOT TALENT, è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere. Nel suo repertorio propone un mix di: 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Dopo la vittoria dell’Italia’s Got Talent inizia un tour imponente in Italia e all’estero.



A settembre 2019, viene chiamato a Britain’s Got Talent: The Champions ed arriva terzo di tutti i finalisti Mondiali del talent! Durante i suoi spettacoli, grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa. Domenica 21, invece, è la volta di Marco Cocci. A molti il nome potrebbe non dire niente, ma Marco Cocci non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, anche perché il suo è un volto abbastanza noto sia in ambito musicale, come frontman della band livornese dei Malfunk, o per il progetto Rezophonic, sia per quanto riguarda il piccolo e grande schermo per la sua attività di attore (“Ovososodo”, “L’ultimo bacio”, “Baciami ancora”) o di conduttore televisivo (“Brand:New (MTV)”, “Pirati”). Presenta la sua ultima opera musicale “STEPS”, un nuovo percorso musicale nel quale l’ex Malfunk dimostra, senz’altro, di essere in grado di camminare con le sue gambe.



Entrambi gli appuntamenti si tengono in Piazza del Municipio con ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria presso la Proloco di Castiglion Fiorentino o online:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rinascimento-castiglion-fiorentino-antonio-sorgentone-115960044615

Posti a sedere nel rispetto delle normative anti-covid