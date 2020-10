A Cortona arrivano i bidoncini “intelligenti”

Il Comune di Cortona, prosegue nel percorso di miglioramento della gestione dei rifiuti intrapreso da alcuni anni, con l’obiettivo di incrementare sia la qualità che quantità delle raccolte differenziate.

Per migliorare il decoro del centro storico, è stato quindi deciso di modificare il servizio di raccolta dei rifiuti organici. Verranno installati nelle vie del centro e vicino ai raccoglitori del vetro, dei nuovi contenitori ad accesso controllato per il conferimento del materiale organico. Si tratta di bidoncini “intelligenti” dotati di sistemi informatizzati, che consentono di associare ogni apertura ed ogni conferimento alla singola utenza, non permettendo l’accesso a coloro che non sono in possesso dell’apposita card. In accordo con la Soprintendenza, verranno installati 35 nuovi contenitori funzionanti esclusivamente con la tessera.

Per il conferimento dei rifiuti sarà obbligatorio l’utilizzo della 6CARD, una ecotessera associata a ciascuna utenza Tari che verrà consegnata a tutti i cittadini del centro storico (in totale 1400 utenze domestiche). La consegna avverrà dal 12 ottobre al 7 novembre presso l’ex URP di Via Roma nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 08.30 alle 13.00.

Quando l’installazione dei bidoncini sarà completata e la consegna delle 6Card effettuata, il servizio di ritiro porta a porta dell’organico sarà interrotto. Resteranno invariati orari e modalità di conferimento di plastica e alluminio (il lunedì), carta e cartone (il mercoledì) ed indifferenziato (il venerdì).

Il Sindaco Luciano Meoni e l’Assessore all’ambiente Paolo Rossi hanno fortemente voluto queste modifiche alla raccolta organica dei rifiuti, auspicando nell’incremento della raccolta differenziata nel territorio di Cortona.