Nuove modalità di pagamento dei servizi mensa e trasporto scolastico

Aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA, il Comune di Castiglion Fiorentino mette a disposizione dei cittadini un nuovo metodo di pagamento. PagoPA è un’iniziativa che consente di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalla Pubblica Amministrazione e garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di commissione.

Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il nuovo sistema di pagamento al momento è attivato per il servizio di MENSA SCOLASTICA e TRASPORTO SCOLASTICO.

Il genitore che ha provveduto all’iscrizione on line del proprio figlio, riceverà nella propria e-mail il link all’avviso di pagamento PagoPA relativo ai servizi scelti per ogni figlio, ed accedendo al portale del cittadino nella sezione CARRELLO DEI PAGAMENTI avrà la possibilità di visualizzare e pagare l’avviso. Se ci fossero problemi dalla mail il genitore si può collegarsi sul sito del Comune ed accedere alla sezione “servizi on line”-portale pagamenti on line pagoPA- accedere al carrello dei pagamenti on line, inserire username e password (la stessa utilizzata per l’iscrizione) ed avrà la possibilità o di stampare l’avviso o di effettuare direttamente dal portale il pagamento.

L’avviso pagoPA è pagabile su tutto il territorio nazionale tramite:

i punti vendita di SISAL, Lottomatica (Tabacchini e Supermercati)

sul sito del Comune di Castiglion Fiorentino nella sezione “Servizi online”, tramite carte di credito/debito, carte prepagate, Paypal, Satispay, conto corrente se il proprio istituto bancario è presente nel circuito;

i servizi home banking con CBILL (inserendo i riferimenti recuperabili dall’avviso generato in precedenza, quali codice CBILL dell’Ente (BDT2Y), codice avviso, importo dell’avviso);

gli sportelli bancomat ATM abilitati;

qualsiasi Istituto Bancario;

Si consiglia di informarsi sulle eventuali spese di commissione presso l’operatore scelto. Il primo avviso di pagamento inviato è relativo alla quota iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico ed ha scadenza 31 ottobre 2020. Nella Home page del Comune, in fondo alla pagina, si trova la sezione “Nuovo sistema di pagamento attivato per il servizio di MENSA SCOLASTICA e TRASPORTO SCOLASTICO” dove sono fornite tutte le informazioni per effettuare i pagamenti.