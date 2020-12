A Monte San Savino lo sport lo rimborsa il Comune

L’emergenza sanitaria e le conseguenze sociali ed economiche a essa connesse stanno mettendo in serio pericolo anche la pratica sportiva: lo sport praticato attraverso le società del territorio, attualmente “sospeso”, rischia quindi di diventare un lusso per pochi quando l’emergenza sarà superata.

Per evitare tutto questo il Comune di Monte San Savino, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili e quello allo sport, ha ideato il “voucher sport”, un contributo da destinare alle famiglie di fascia economica media e bassa sostenendo le spese di iscrizione dei figli (da 6 a 17 anni) a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nel contempo si persegue anche l’obiettivo di scongiurare un’altra possibile conseguenza delle difficoltà sociali ed economiche, il forzato abbandono dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

“Lo sport è importante sia a livello fisico sia a livello sociale” spiega l’Assessora alle Politiche giovanili Erica Rampini “Nonostante la situazione vogliamo quindi essere ottimisti e pensare anche a quello che potrà accadere quando l’emergenza sanitaria sarà superata. E’ importante che il ritorno alla normalità che tutti auspichiamo sia reale e non solo a parole. Che non ci si trovi quindi costretti a dover rinunciare ad abitudini utili e sane, con le famiglie costrette a privare i figli di uno strumento fondamentale per il benessere, la crescita, la socialità e la formazione”.

“E’ un modo anche per aiutare le società sportive locali” spiega l’Assessore allo sport Alessio Maina “Sono una grande risorsa per tutti noi e svolgono un lavoro eccellente al servizio della comunità, ma sono state duramente colpite dalle restrizioni legate all’emergenza Covid. Per questo abbiamo ideato questo strumento con il quale si spera di offrire sostegno incentivando le iscrizioni”

I voucher, utilizzabili anche per spese relative ad acquisto di materiali specifici, avranno un valore pari a 100 euro che saliranno a 200 se la famiglia ha 2 figli iscritti, cifra che aumenterà poi di 50 euro per ogni figlio per le famiglie più numerose.

I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente nel sito del Comune (www.citymonte.it), da consegnare presso l’Ufficio Protocollo o trasmettere all’indirizzo PEC [email protected] Il periodo per la presentazione delle domande va dal 1° Dicembre al prossimo 15 Gennaio, salvo proroghe.

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere avanzate al recapito telefonico 0575/8177217 e alla e-mail: [email protected]