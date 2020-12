Servizi straordinari nel centro cittadino, arrestato dalla Polizia spacciatore nigeriano

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato nel centro cittadino di Arezzo, con particolare riguardo alle aree ove maggiormente si mantiene alto il percepito allarme sociale in ragione di frequenti episodi di microcriminalità e condotte che turbano la quiete pubblica. Una particolare attenzione viene diretta alla zona Saione ove notoriamente si registrano fenomeni di degrado e di commissione di illeciti legati alla spaccio di sostanze stupefacenti e a reati contro il patrimonio e la persona.

In tale contesto, nel pomeriggio di ieri pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Arezzo con il concorso di 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze , hanno effettuato mirati controlli in Campo di Marte, Giardini dei Porcinai, Piazza Guido Monaco e altre zone del centro cittadino.

Nel corso dell’attività è stato tratto in arresto un 40enne nigeriano sorpreso dagli agenti mentre cedeva due dosi di eroina ad una 29enne aretina nei pressi dei giardini di via Signorelli. L’extracomunitario, in regola con il permesso di soggiorno e senza precedenti di polizia, è stato inoltre trovato in possesso di circa 300 euro tutti suddivisi in banconote di piccolo taglio, sottoposte a sequestro in quanto considerate come provento dell’attività di spaccio.

Durante i servizi sono state inoltre identificate 67 persone e 21 veicoli.