A Talla uffici postali aperti solo 3 giorni: disagi per i cittadini. La sindaca Ducci scrive a Poste Italiane: “Situazione insostenibile”

L’ufficio postale di Talla continua a mantenere gli orari ridotti previsti durante il periodo di lockdown e a rimanere aperto soltanto tre giorni a settimana (martedì, giovedì e sabato).

La sindaca Eleonora Ducci scrive a Poste Italiane: “La situazione è insostenibile per la comunità che mi trovo ad amministrare – ha dichiarato la Ducci – la chiusura a giorni alterni dell’ufficio di piazza Licio Nencetti poteva essere comprensibile durante il periodo di chiusura generalizzata di tutte le attività, ma adesso è assolutamente intollerabile, senza peraltro alcuna informazione circa i tempi di ritorno alla normalità.

Il disagio per la popolazione, in particolare anziana, è notevole: lunghi tempi di attesa con l’impossibilità spesso di compiere le operazioni pianificate in quanto l’affollamento non permette a tutti di poter accedere all’ufficio nell’orario di apertura, assembramenti che si formano all’esterno dell’ufficio e ulteriori disagi nei giorni di maltempo”. Per la sindaca Ducci questa decisione unilaterale di Poste Italiane stride, soprattutto dopo aver invitato i sindaci dei piccoli comuni a plateali assemblee, raccontando che Poste gli è vicina e scongiurando la diminuzione dei servizi. “L’impegno promesso è evidentemente disatteso – ha concluso la Ducci – ma confido in una rapida risoluzione della questione”.