Civitella, suona virtualmente l’ultima campanella per gli alunni dell’Istituto Martiri di Civitella

Suona virtualmente l’ultima campanella per gli alunni dell’Istituto comprensivo Martiri di Civitella. “Si è chiuso un anno scolastico molto complesso e faticoso, un particolare ringraziamento va ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie che improvvisamente, in questo periodo di emergenza Covid si sono dovuti adattare ad una nuova didattica, la cosiddetta didattica a distanza”, dichiara il Sindaco Ginetta Menchetti, “Una novità che ha comportato un impegno straordinario per tutti, per insegnanti e ragazzi che hanno dovuto interagire con piattaforme e una virtualità forse fino ad oggi mai così approfondita, talvolta con connessioni non troppo efficienti, genitori che, soprattutto per i più piccoli, sono dovuti essere dei veri tutor sia da un punto di vista tecnologico che didattico”.

Su richiesta dell’Istituto Martiri di Civitella, che si è fatto portavoce dei genitori, è stato organizzato il 10 giugno un saluto, ovviamente nel rispetto di tutte le misure di prevenzione previste, con i bambini della quinta classe della Primaria di Ciggiano al campo sportivo di Ciggiano, dove oltre ai ringraziamenti del Dirigente Scolastico Iasmina Santini, del Sindaco Ginetta Menchetti e dell’Assessore all’Istruzione Elio Randellini, le insegnanti hanno consegnato una pergamena con un pensiero di ringraziamento a tutti i ragazzi per questi cinque anni trascorsi insieme e con l’augurio di buon cammino per il nuovo ciclo di studi che intraprenderanno a settembre.

A seguire, alle ore 18.30 di venerdì 12 giugno, c’è stato il saluto dei bambini di 5 anni dell’Infanzia Lo Scoiattolo allo Stadio comunale, e, sempre allo Stadio comunale, sabato mattina alle 11.00 e 11.30 delle due quinte della Primaria Arcobaleno. Per concludere giovedì 18 giugno, alle 17.30, sarà la volta dell’infanzia “La Coccinella”, nel giardino della Scuola Coccinella; chiude la sezione E dell’infanzia Lo Scoiattolo alle 18.00 nel resede della scuola Arcobaleno.

“Un momento breve ma emozionante, in cui i ragazzi anche se distanziati e con mascherina dopo tre mesi hanno potuto e potranno scambiarsi uno sguardo e salutarsi senza l’intercessione di un video”, aggiunge il Sindaco.

“E’ di una Scuola in presenza che abbiamo bisogno a settembre, fatta di relazioni e accoglienza, che permetta ai genitori di andare al lavoro sereni e sapendo che i loro figli sono nel luogo dell’apprendimento e della crescita, in compagnia di insegnanti ed educatori, per crescere insieme”, conclude il Dirigente Scolastico Iasmina Santini, aggiungendo che i tavoli di confronto con l’amministrazione comunale, Sindaco e Assessori per esaminare le ipotesi di riapertura, in attesa delle decisioni del governo, sono già in azione per riaprire al meglio in sicurezza, anche se necessitano ovviamente quanto prima delle linee guida del Governo.