“A veglia con… storia, aneddoti e tradizioni di Monte San Savino’ è il tema della serata in programma lunedì 13 luglio, alle ore 21.30, nella Piazzetta della Misericordia di Monte San Savino, organizzata dalla Venerabile Confraternita della Misericordia della città del Sansovino.

Il programma della serata si aprirà con i saluti del Governatore della Misericordia di Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana, Luciano Falchi, del Sindaco di Monte San Savino Margherita Scarpellini e del Presidente della Pro Loco Marco Cavallini. A seguire gli interventi di Giovanni Romanelli su ‘Le allegrezze al Monte per l’elezione di Papa Giulio III, la paura per la guerra tra Siena e Firenze’ e di Leone Cungi su ‘…Gli dovrebbero fare un monumento a Monte San Savino (E. De Amicis ‘Un amore al gioco del pallone’. In chiusura la proiezione del video della 1° edizione della rievocazione storica del 29 giugno 1997. Modera la serata il giornalista Claudio Zeni.