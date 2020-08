Accademia Britannica, una settimana di eventi dedicati all’apprendimento dell’inglese

Una settimana di eventi per l’apprendimento della lingua inglese. L’Accademia Britannica – IH Arezzo, scuola attiva in città da oltre quarant’anni, anticipa l’apertura del nuovo anno di corsi con una serie di iniziative dal titolo “Bounce Back!” in cui persone di tutte le età potranno mettersi alla prova tra tante diverse attività didattiche. Gli appuntamenti, fissati da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, rappresenteranno un’occasione per riprendere lo studio della lingua in vista del ritorno alle occupazioni scolastiche e lavorative, e saranno ospitati dai locali dell’istituto in vicolo Pietro da Cortona o si terranno direttamente in videoconferenza con una forma di didattica virtuale che è stata attuata con successo negli ultimi mesi.

Tra le proposte gratuite della settimana, ogni mattina si terrà “Exam preparation” con workshop e simulazioni di prove scritte e orali per tutti i livelli (dal Pre-A1 Starters al B2 First) in preparazione agli esami Cambridge English, mentre alle 20.00 del lunedì sarà proposta un’iniziativa particolarmente apprezzata e partecipata quale il “Conversation club” che permetterà di vivere un dialogo di gruppo su varie tematiche coordinato da una docente di lingua. Per tutta la durata della settimana sarà possibile prenotare un “Placement test” per valutare il livello del proprio inglese e per individuare i percorsi di miglioramento più adatti.

Bambini e ragazzi potranno partecipare a “Re-energise your English” che si svilupperà attraverso un percorso intensivo di dieci lezioni che, rivolte a gruppi con almeno quattro partecipanti di livello simile, sono orientate a ripassare e a recuperare le conoscenze dell’inglese prima della ripresa della scuola. La rassegna “Bounce back!” terminerà infine alle 16.30 del venerdì con l’innovativa esperienza di “Conversation with crepes” che, in collaborazione con l’adiacente ristorante Flambè, proporrà un dialogo con una docente di lingua inglese accompagnato e arricchito da una merenda a base di crepes.

Le singole iniziative si svolgeranno nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19 e, di conseguenza, è necessaria la prenotazione contattando lo 0575/21.366. «La settimana di “Bounce back!” – commenta Patricia Clay, direttrice di Accademia Britannica, – vuole proporre un variegato calendario di iniziative tra workshop in preparazione agli esami, conversazioni per i più grandi e lezioni per i più piccoli dove imparare l’inglese divertendosi. La nostra scuola, tradizionalmente, anticipa il proprio anno di attività con una singola giornata di festa, ma dopo i lunghi mesi di soli incontri in videoconferenza ci sembrava importante lanciare un forte messaggio di ripartenza e di ripresa con ben cinque giornate rivolte a persone di tutte le età».