San Giovanni Valdarno, Festa della Rificolona

Lunedì 07 Settembre torna l’appuntamento con l’edizione 2020 della Festa della Rificolona, un’edizione particolare “anticovid”, che in base alle attuale direttive sarà a numero chiuso sia per le iscrizioni al concorso, che per gli spettatori in Piazza Masaccio. Potranno accedere al concorso solo 15 Rificolone e 15 Zucche e le prenotazioni si apriranno Martedì 01 Settembre.

Per questa edizione sarà possibile far salire sul palco soltanto 1 bambino per ogni Rificolona o Zucca iscritta, che potrà essere accompagnato da 1 adulto (solo se la creazione risulta particolarmente ingombrante o il bambino troppo piccolo per salire da solo). Ad ogni iscritto saranno riservati 2 posti a sedere per i genitori o altri accompagnatori.

Il programma della serata, che si svolgerà nella cornice di Piazza Masaccio, prevede alle ore 21.15 la Benedizione delle Rificolone e delle Zucche impartita dalla Basilica di SS. Maria delle Grazie e a seguire il Tradizionale Concorso Di Rificolone E Zucche. La serata sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Pro Loco @ProlocoSGV! Da Martedì 01 Settembre sarà possibile iscriversi al tradizionale Concorso di Rificolone e Zucche – indicando il nome dei bambini che partecipano al concorso, il titolo della zucca o della rificolona, il nome di massimo 2 persone che potranno accompagnare il bambino durante la serata e un numero di telefono di un genitore – tramite uno di questi metodi: – presso il nostro ufficio, – telefonando al numero 055 9126268; – inviando un messaggio whatsapp al numero 334 3263132; – inviando una mail a [email protected]; – lasciando un messaggio sulla nostra pagina face book (@ProlocoSGV).

L’ISCRIZIONE È GRATUITA! Da Martedì 01 Settembre, inoltre, saranno disponibili presso il nostro ufficio le zucche da decorare per tutti i bambini. Nel rispetto delle norme è vietato l’ingresso a chi abbia temperatura superiore a 37,5 °C, sia in condizioni di quarantena, o manifesti sintomi suggestivi di Covid 19; sarà controllata la temperatura a tutti coloro che accederanno alla piazza; rimangono l’obbligo di distanziamento minimo di 1 m, in qualsiasi posizione e movimento e l’obbligo dell’uso della mascherina specialmente nelle fasi di accesso e deflusso, per la possibile vicinanza con altri; è necessario, infine, utilizzare il gel idroalcolico reso disponibile all’ingresso. Ma che cos’è La Rificolona? La festa della rificolona nasce a Firenze, quando gli abitanti del contado raggiungevano Piazza della Santissima Annunziata, alla vigilia della festa della Natività della Madonna (08 settembre); questi pellegrini rischiaravano il loro cammino con fiaccole e lanterne di vario genere, illuminando anche le strade delle città e rappresentando uno spettacolo per la popolazione fiorentina.

I fiorentini che assistevano a questa luminosa “sfilata”, chiamavano le donne del corteo – tipicamente robuste e con goffi abbigliamenti – “fierucolone” e da qui deriva il nome rificolone. Le rificolone erano ispirate alle lanterne dei pellegrini ed erano realizzate con fantocci di carta che rappresentavano le robuste campagnole, a cui veniva applicato un lume sotto la sottana e venivano appese ad una lunga canna e portate in giro per la città. Anche a San Giovanni Valdarno, come a Firenze, la festa della Rificolona ha origini religiose ed è legata all’immagine miracolosa della Madonna delle Grazie e ai festeggiamenti legati alla sua incoronazione. La forma attuale della festa della Rificolona nasce nel secondo dopoguerra, diventando così la Rificolona dei Bambini e caratterizzandone l’edizione sangiovannese.