ACF Arezzo: Costanza Razzolini torna a vestire l’amaranto

L’ACF Arezzo A.S.D. è lieta di annunciare il ritorno in prima squadra di Costanza Razzolini. L’attaccante, classe 1997, ha militato nelle file della squadra amaranto nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 collezionando 46 presenze e 23 reti, oltre allo splendido raggiungimento della Serie B Nazionale, mentre nello scorso anno ha disputato, in prestito, il campionato di Serie B con il Ravenna.

Queste le prime dichiarazioni di Razzolini – “Sono molto contenta ed entusiasta di tornare a vestire la maglia dell’Arezzo. Il progetto mi piace e non vedo l’ora di far parte del nuovo gruppo che andrà ad affrontare il prossimo Campionato di Serie C. Il mio obiettivo? Fare tanti gol per la squadra!”