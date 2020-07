L’orchestra giovanile le Chitarre di CesAre chiamata ad aprire il Festival Musicale al Castello di Valenzano 2020

Sarà anche quest’anno un’orchestra giovanile ad aprire la 24^ edizione del Festival Musicale Valenzano Symphony , a volerlo è l’Amministrazione Comunale di Subbiano “ E’ quanto abbiamo chiesto al direttore artistico Giulio Cuseri” ha detto il Sindaco Ilaria Mattesini “crediamo fermamente nella crescita culturale dei giovani attraverso la musica, e crediamo che sia molto importante legare le manifestazioni culturali al territorio in cui viviamo per sentirle ancora più vicine a noi, parte di noi”, ecco quindi che ad aprile il Festival al Castello di Valenzano il 15 luglio alle ore 21 sarà l’orchestra giovanile “Le Chitarre di CesARe” che ha un grande direttore artistico famoso in tutto il mondo , il m° Giorgio Albiani, da cui è nato questo progetto artistico nel 2010.

Le Chitarre di CesAre è l’acronimo città Cesena-Arezzo, luoghi di origine dei giovani musicisti, che fanno parte del Conservatorio B. Maderna” di Cesena e dell’accademia DIMA di Arezzo. A questo progetto di Orchestra Giovanile partecipano altri allievi di Albiani, già musicisti professionisti, tra i quali i maestri Giordano Brandini, Antonino Ielo, Serena Meloni e Gilberto Russo, creando un particolare mix di allievi e professionisti, che dando più forza all’esecuzione offre ai giovani la possibilità di poter suonare e crescere al fianco di musicisti già formati, e tanto è stato l’entusiasmo che alla formazione di chitarre si sono uniti la giovane violinista Valentina Albiani e il Dott. Giovanni Porciello al clarinetto.

Ma quel’è il valore di questa formazione?

Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Giulio Cuseri” Per rispondere ricorderò con piacere che Valerie Duchateau, nota chitarrista francese e direttrice di “Guitare Classique”, la più importante rivista francese specializzata del settore, ha dedicato alle Chitarre di CesAre un articolo sul numero di gennaio e uno speciale sul numero di febbraio con un’intervista al maestro Albiani e ad alcuni suoi allievi, i quali hanno effettuato delle registrazioni inserite nel cd allegato alla rivista.”

Quindi non resta altro che avere il piacere di raggiungere il Castello di Valenzano Mercoledì 15 luglio alle ore 21,00 per seguire il concerto , che spazierà dalle musiche di Piazzolla, Sanz,Praetorius,Dyens,Shostakovic, molte delle quale con la rielaborazione del m° Ross. L’ingresso è libero, la registrazione degli ingressi sarà dalle ore 20 , i posti a disposizione del pubblico sono 150, attiva dalle ore 19,30 anche la Merenderia/Taglieri del Territorio dell’agriturismo dimora storica Castello di Valenzano di Marco Franceschi.”Un grazie” ha ricordato il Sindaco di Subbiano” per il sostegno a Coingas, LFI, Marco Franceschi, e alle associazioni locali Proloco di Subbiano e Centodue”