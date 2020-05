Ad Anghiari si riunisce la commissione tecnica per valutare le proposte dei commercianti sulla ripartenza

Continua l’impegno del comune di Anghiari per sostenere la ripartenza delle attività del territorio. Dopo un primo incontro avvenuto via Skype tra il sindaco Alessandro Polcri e i commercianti locali, domani si riunirà la commissione tecnica del comune per valutare le proposte avanzate e dare il via alla fase concreta della ripartenza. L’obiettivo è quello di limitare al minimo i danni economici, permettendo ai commercianti di lavorare con la flessibilità necessaria a garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Il sindaco Alessandro Polcri ha infatti annunciato che sarà concesso l’utilizzo fino al 50% di suolo pubblico in più rispetto a quello già in uso in modo da consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza.

“Vogliamo dare spazio alle idee e alle proposte dei nostri commercianti – ha spiegato Polcri – le loro proposte saranno apprezzate e valutate con la maggiore flessibilità possibile. Vogliamo che l’economia locale riparta in sicurezza, che i cittadini tornino a popolare bar e ristoranti, ma c’è bisogna di fiducia e di garanzie, servono spazi e distanze in modo che ognuno di noi si senta sicuro. L’amministrazione è dalla parte dei commercianti, garantiremo sostegno e flessibilità”.

L’obiettivo del già annunciato progetto “Restart Anghiari” è infatti quello di coinvolgere ogni portatore di interessi su ogni tema: dalla scuola all’artigianato, dal commercio alla cultura, dall’urbanistica al territorio e allo sport. E proprio questo principio sarà alla base dell’incontro in programma domani sera.