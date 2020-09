Ad arezzo la mostra itinerante delle tavole del calendario storico dell’arma 2020 “gli eroi del quotidiano”

La Galleria comunale d’arte contemporanea ospiterà, nella sede di piazza San Francesco, la mostra itinerante “Gli Eroi del quotidiano. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri”, realizzata dall’Arma dei Carabinieri per presentare l’edizione 2020 del Calendario dei Carabinieri, un vero e proprio oggetto di culto stampato dal 1929 con una tiratura di oltre un milione di copie.

Il Calendario dei Carabinieri 2020 celebra il centenario della prima Medaglia d’oro alla Bandiera dell’Arma e narra l’impegno quotidiano dei Carabinieri per le comunità attraverso la collaborazione dell’artista Mimmo Paladino per l’illustrazione delle tavole e della scrittrice Margaret Mazzantini per i testi.

Per la realizzazione del Calendario dei Carabinieri 2020 si è partiti da 12 storie autentiche raccolte da altrettante segnalazioni pervenute alla sala operativa dell’Arma che i Carabinieri hanno portato all’attenzione di Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello, che con la sua prosa incisiva ha trasformato vicende reali in toccanti narrazioni.

Sulla base dei testi creati dalla scrittrice, Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali tra cui il Metropolitan Museum di New York, ha creato 12 tavole originali che convertono il racconto in un giocoso turbinio di colori e stilizzazioni.

Domattina alle 12:00 l’inaugurazione dell’esposizione nelle sale che già ospitano parte della mostra “La regola di Piero”, con cui Mimmo Paladino omaggia Piero della Francesca. All’evento saranno presenti, oltre alle massime autorità civili, religiose e militari della provincia, il Generale Massimo Masciulli, Comandante della Legione Carabinieri Toscana, e il Generale Massimo Mennitti, Capo del V Reparto Relazioni esterne e comunicazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La mostra rimarrà aperta al pubblico sino al 27 settembre.