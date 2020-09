Ultimi sprazzi di estate a Sansepolcro, tiene banco la musica

Non è finita l’estate a Sansepolcro. L’amministrazione comunale, in collaborazione con varie realtà del territorio, ha organizzato una serie di iniziative che animeranno la città.

Si inizia domani sabato 5 settembre alle 15,30 con le visite guidate “Scopri Sansepolcro – il Museo diffuso”, con ritrovo alle 15,30 all’ufficio turistico di via Matteotti. Lo stesso appuntamento si ripeterà per gli altri sabato del mese, quindi il 12, il 19 e il 26. Domani sera, all’auditorium Santa Chiara con inizio alle 21, è in programma il “Concerto degli allievi n 1”, con Susanna Nucci e Gregorio Paffi. Al pianoforte suoneranno musiche di Mozart, Schumann, Bach, Chopin. L’ingresso è libero e la serata è organizzata dall’amministrazione comunale con gli “Amici della musica” e il Centro studi musicali della Valtiberina.

Domenica 6 settembre, per l’intera giornata, si terrà “Il mercatino del tarlo”, a cura dell’associazione Commercianti del Centro Storico.

Domenica 13 settembre, “Palio della Balestra” ma senza pubblico. L’evento potrà comunque essere seguito in diretta streaming e diretta televisiva su TTV.

Giovedì 17, in occasione dei 500 anni dell’istituzione della Diocesi, alle 11 alla basilica concattedrale San Giovanni Battista, il Vescovo Mons. Riccardo Fontana celebrerà la Santa Messa, alla quale sono state invitate le autorità dei Comuni che nel tempo vi hanno fatto parte; dalle 17 alle 18, in sala della Giunta è prevista la riunione per il Comitato che organizzerà le iniziative slittate al 2021 a causa del Covid: infine alle 18, si terrà il consiglio comunale straordinario.

Sabato 19, dalle 8 alle 13, in piazza Torre di Berta sarà di scena il Mercatale con prodotti tipici e a km zero. La sera alle 21,15 alla Basilica Concattedrale di San Giovanni Evangelista è previsto un concerto che celebra il Cinquecentenario dell’istituzione della Diocesi di Sansepolcro. Si esibirà lo Slam Sound Quartet con Silvia Nofri e Antonio Medici (voci soliste), Lorenzo Tosi all’organo e Marcello Luni agli ottoni.

Domenica 20 settembre alle 17,30 all’auditorium Santa Chiara, concerto pianistico che vede la partecipazione di Carla Sgolfo e del duo Nicolò Biccheri e Carolina Calabresi. Risuoneranno brani di Mozart e Chopin. La serata è organizzata dagli “Amici della musica” e dal Centro studi musicali della Valtiberina.

Mercoledì 30, per l’intera giornata, Sansepolcro sarà tappa della Transitalia Marathon, una manifestazione internazionale di mototurismo che già lo scorso anno aveva scelto il Borgo. Il passaggio delle moto è confermato anche per il 2020.