Ad Arezzo le scuole rimangono aperte

Scuole aperte martedì 25 febbraio ad Arezzo.

La conferma arriva dall’assessore Lucia Tanti, mentre il sindaco ha partecipato alla riunione in Prefettura a Firenze tra i comuni capoluogo della Regione.

In tarda serata è stato lo stesso Ghinelli, con un post, a comunicare quanto avvenuto nell’incontro: “Si è appena conclusa la riunione in prefettura a Firenze. L’esito è il seguente. Primo dato positivo, in Toscana non ci sono casi di Coronavirus. In assenza di casi conclamati, in base al contenuto del DPCM odierno inerente la materia, nessuna decisione di chiusura di scuole o sospensione di manifestazioni pubbliche può essere presa in autonomia dai sindaci, poiché si potrebbe configurare la fattispecie di interruzione di pubblico servizio. Confermata la direttiva del ministero dell’Istruzione in base alla quale è fatto divieto a tutte le scuole di effettuare qualsivoglia tipologia di uscita.

Ho ribadito la mia posizione così come l’ho espressa questa mattina, sulla opportunità di procedere alla chiusura delle scuole e alla sospensione di ogni iniziativa pubblica, proprio in ragione del fatto che si previene “prima”, e non “dopo” il manifestarsi dell’evento di contagio, ma gli indirizzi del governo sono diversi. Confermo che fino ad ora ad Arezzo non è stato registrato alcun caso di contagio e che nella giornata di domani, così come è stato per la giornata di oggi, daremo piena e costante informazione a tutti i cittadini con ogni mezzo a nostra disposizione. Domani sarò di nuovo a Firenze dal Presidente Rossi insieme agli altri sindaci per un ulteriore approfondimento sulle linee guida“.

Lo stesso anche per le scuole della provincia che resteranno aperte.