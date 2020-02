Carnevale in Sant’Agostino, dal pomeriggio a mezzanotte

Festa di carnevale in piazza Sant’Agostino con coriandoli, stelle filanti, carro allegorico, gruppi mascherati, animazione per bambini e musica. I commercianti in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Arezzo organizzano la manifestazione carnevalesca in occasione del martedì grasso. Domani, martedì 25 febbraio, dalle ore 15,30 fino alla mezzanotte, l’allegria sarà protagonista dell’evento ad ingresso gratuito.

Dalle ore 15,30 fino alle 19 ci sarà animazione, musica ed il carro di carnevale del comitato aretino del carnevale dell’Orciolaia, Paw Patrole, Wacky Races.

Dalle 17,30 alle 19,30 sfileranno le maschere del carnevale di Castiglion Fibocchi al ritmo della musica dal vivo e del karaoke con “Beppe & Marco”. Dalle 19,30 a mezzanotte grande festa con l’aperitivo in piazza accompagnato dalla musica del dj set by Fabri Flaake & Jago.

“Una gran bella festa” assicurano i commercianti assieme ai responsabili di Confesercenti e Confcommercio “con la quale intendiamo far trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping. I commercianti, i ristoratori e i pubblici esercizi di Piazza Sant’Agostino sono orgogliosi di ospitare il carnevale e di offrire alle famiglie un’occasione di incontro. La manifestazione è ad ingresso gratuito e l’invito alle bambine, ai bambini e agli aretini di tutte le età è di partecipare mascherati per rallegrare un pomeriggio e una serate di festa”.