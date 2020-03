Ad Arezzo per tutto il mese di marzo non si paga la retta per le scuole municipali. Rinviate anche le iscrizioni ai nidi

Lucia Tanti: “ora le parole d’ordine sono: sostenere le famiglie e facilitare la vita il più possibile. Contiamo sull’aiuto del Governo con il ‘bonus baby sitter’. Tutti insieme ce la faremo”



“Le famiglie i cui bambini sono iscritti alle scuole municipali non dovranno corrispondere la retta per tutto il mese di marzo e le iscrizioni ai nidi sono rinviate a metà aprile”. Queste le misure adottate dall’assessore Lucia Tanti e già comunicate agli uffici competenti per gli atti consequenziali.

“In questo momento così difficile è nostro compito, oltre fare fronte alle emergenze di tipo sanitario e sociale che da esse discendono, trovare soluzioni che possano rendere la vita meno complicata alle famiglie aretine che già sono alle prese con le scuole chiuse e la città blindata.

Per questa ragione abbiamo deciso di rinviare le iscrizioni ai nidi per le fasce medio-piccoli e medio-grandi: la nuova scadenza è metà aprile, ovviamente se la situazione emergenziale sarà almeno in parte rientrata. Inoltre, rette ‘congelate’ a marzo, dopo di che ragioneremo in base alla situazione che si verrà a presentare. E questo anche qualora il Governo dovesse sbloccare il ‘bonus baby sitter’, misura che speriamo venga presa il prima possibile come ulteriore fonte di sollievo”.