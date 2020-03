Bracciali: “prudenti si, immobili no: la politica continui a lavorare”

Dichiarazione di Matteo Bracciali, consigliere comunale Pd Arezzo

“Prudenza si, immobilismo no. Luciano Ralli ha avanzato la proposta di riunire via Skype la commissione consiliare bilancio per esaminare la possibilità di ridurre Tosap e Tari. Le associazioni di categoria continuano a sottolineare le fortissime preoccupazioni degli operatori economici. I segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al Prefetto e ai Sindaci.

Il Comune di Arezzo può utilizzare questo purtroppo non breve periodo di tempo per approfondire i temi del bilancio comunale e fare le scelte migliori per sostenere la nostra economia. Dobbiamo farlo presto utilizzando le opportunità che ci vengono offerte dalla tecnologia”.