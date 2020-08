Ad Arezzo Pupo celebra i 40 anni di “Su di noi” e lancia il nuovo brano “Avere vent’anni”

Un concerto evento e una nuova canzone: sarà una notte unica quella che Pupo regalerà al pubblico di “Anfiteatro sotto le stelle” il cartellone estivo di Arezzo che – fino a metà settembre – proporrà musica, danza, teatro in uno dei luoghi più belli e magici della città.

In occasione dei 40 anni dalla hit “Su di noi”, una delle canzoni più significative della sua prolifica carriera, domani sera (5 agosto) Pupo sarà mattatore assoluto di un concerto-evento all’insegna delle canzoni che lo hanno reso celebre nel mondo.

Unica data di un tour mondiale annullato causa Covid, la serata di Arezzo è un vero e proprio atto di amore che l’artista dedica alla sua città natale, luogo del cuore che per lui è sempre stato rifugio, casa.

Uno spettacolo che si preannuncia ricco di sorprese tra cui, attesissima, quella del lancio del nuovo singolo Avere vent’anni.

A quattro anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, Pupo torna a far parlare di sé con la pubblicazione di nuovi brani. Dopo Il rischio enorme di perdersi, instant-song minimalista ispirata dall’esperienza della quarantena, è il turno di una canzone dal sound contemporaneo e incisivo, con un testo in grado di fare immedesimare gli ascoltatori di tutte le età: Avere vent’anni. Scritta insieme a Lorenzo Vizzini e al compositore e produttore Matteo Buzzanca (noto per aver lavorato al fianco di artisti come Malika Ayane, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Luca Carboni, Raphael Gualazzi, Eros Ramazzotti e molti altri ancora), il brano è una disamina non nostalgica, ma lucida e ironica, di ciò che l’età adulta comporta e di ciò che ciascuno di noi dovrebbe imparare dai più giovani: cogliere l’attimo e non perdere di vista le piccole gioie della vita, per quanto possano sembrare futili e fugaci. Prodotto da Matteo Buzzanca e Mattia Panzarini, Avere vent’anni vede inoltre nella sezione ritmica la collaborazione di Faso al basso.

Il concerto si inserisce nel cartellone estivo “Anfiteatro sotto le stelle” voluto da Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo e realizzato in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana, con la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour. Main sponsor Coingas Spa. Con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Tesi Srl.

Inizio ore 21.00. Biglietti sul sito www.discoverarezzo.com. Nei giorni di spettacolo la biglietteria dell’Anfiteatro sarà attiva a partire dalle ore 18.