Un saggio on-line chiude la stagione della Ginnastica Petrarca

La stagione della Ginnastica Petrarca termina con uno speciale saggio on-line.

La società aretina era tradizionalmente abituata ad anticipare lo stop estivo delle proprie attività con un saggio-spettacolo che riuniva in pedana tutte le componenti di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e Gymnaestrada, andando a configurare un’occasione per mostrare i progressi vissuti in tutto un anno di allenamenti e per riunire atleti, tecnici, dirigenti e genitori.

La recente situazione sanitaria ha impedito l’organizzazione di questo momento dal vivo, così la Ginnastica Petrarca ha pensato di creare un filmato celebrativo dove sono stati riuniti gli esercizi di tutti i suoi bambini e i suoi ragazzi che sono stati realizzati tra le mura di casa o direttamente in palestra. Il frutto di questo lavoro è un saggio on-line che è disponibile attraverso alcuni estratti sulla pagina facebook della società e che sarà inviato in versione integrale direttamente alle famiglie.

«L’intenzione – commenta il presidente Simone Rossi, – era di salutare tutti i protagonisti della stagione sportiva 2019-2020, senza rinunciare al nostro saggio di fine anno. La recente emergenza sanitaria ci ha costretti a sfruttare le tecnologie per fare sport e ad adottare anche forme di allenamento in video-conferenza, dunque abbiamo deciso di utilizzare questi strumenti pure per realizzare un saggio unico e particolare che ogni famiglia potrà apprezzare solo a distanza ma che sarà comunque coinvolgente ed emozionante».

Il saggio on-line si apre con un’esibizione del gruppo di Gymnaestrada che dà vita ad una coreografia in palestra, con le ginnaste sempre distanziate nel rispetto delle misure previste dalla federazione per la prevenzione del contagio da Covid19. Successivamente scorrono le immagini degli esercizi individuali degli atleti agonisti che dalla metà di giugno hanno ripreso i loro allenamenti e che mostrano la ricchezza e la varietà di un movimento sportivo che spazia dai piccoli attrezzi della ginnastica ritmica ai grandi attrezzi della ginnastica artistica maschile e femminile, mentre uno spazio è dedicato anche ai bambini dei corsi di base che hanno proseguito la preparazione tra le mura domestiche in video-conferenza.

La conclusione è un crescendo di emozioni attraverso le più significative fotografie realizzate durante la stagione a tecnici e atleti, con gli scatti dei gruppi sportivi e delle gare della prima parte dell’anno che si alternano ai ricordi delle iniziative attivate durante il periodo dell’emergenza sanitaria. «Il video – continua Rossi, – è un ulteriore strumento per dimostrare la vicinanza della società alle famiglie e, soprattutto, per ringraziare le stesse famiglie che si sono adeguate ai cambiamenti imposti dagli ultimi mesi. In questo senso, il più grande ringraziamento è indirizzato ai nostri tecnici che sono la più bella espressione della Ginnastica Petrarca e che hanno messo in moto ogni sforzo pur di portare avanti l’attività sportiva. L’appuntamento è ora fissato per la ripresa degli allenamenti nel mese di settembre».