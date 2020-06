Al Corsalone il primo cinema drive-in in Italia con audio trasmesso in radio: l’inaugurazione questa sera alle 21

Un sogno che diventa realtà. E’ stato presentato questa mattina nella pista Go Kart del Corsalone, il primo cinema drive-in in Italia ad utilizzare un’apposita stazione radio per la trasmissione dell’audio.

Un’idea unica che ha visto la sinergia e il sostegno di soggetti privati e pubblici. Unione dei Comuni Montani del Casentino, comune di Chiusi della Verna, Scuderia Etruria Racing, Radio Italia 5 e G.G Events & Services hanno lavorato per settimane per realizzare il progetto, autorizzato in tempi record dal Ministero dello Sviluppo Economico. La nuova pista di Go Kart del Corsalone, come spiegato oggi durante la conferenza stampa dal sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, riuscirà a contenere circa 80 macchine che da questa sera potranno posizionarsi davanti ad un maxi schermo da oltre 15 metri per godersi lo spettacolo. A garantire l’audio sarà Radio Italia 5, partner dell’evento: per non disturbare la quiete dei residenti infatti, sarà disponibile una frequenza radio riservata solo al film in proiezione.

Si parte questa sera alle 21 con Joker, trasmesso in replica domani sera allo stesso orario. Sabato e domenica invece sarà la volta di Bohemian Rhapsody.

“Un sogno diventa realtà, un’idea che in queste modalità ci hanno detto essere unica in Italia – ha dichiarato il sindaco Giampolo Tellini – è stato un lavoro impegnativo, che ha richiesto un importante investimento, pratiche da seguire e lavori da coordinare ma finalmente oggi siamo pronti per dare il via a questo nuovo progetto che ci accompagnerà tutta l’estate. Nel rispetto del distanziamento sociale, garantiremo spettacoli in prima visione, da seguire comodamente seduti in auto, con tutto il fascino degli anni 60. Ringrazio le tantissime persone che hanno lavorato affinchè il progetto diventasse realtà, in particolare l’unione dei Comuni, la Scuderia Etruria, Radio Italia 5, il Ministero dello Sviluppo Economico e G.G Events & Services”.

“L’Unione dei Comuni ha collaborato e promosso il progetto con entusiasmo – ha dichiarato il presidente dell’Ente Lorenzo Remo Ricci – si tratta di un’opportunità per tutta il Casentino, che rispettando le regole di sicurezza ci permette di non rinunciare allo spettacolo offerto dal cinema che per la prima volta sarà trasmesso in radio. Un primato che ci rende orgogliosi”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Arianna Gallo, del suo team e delle amministrazioni casentinesi – ha dichiarato il direttore di Italia 5 Guido Albucci – abbiamo ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che ringraziamo, di utilizzare una frequenza F.M. dedicata. Sintonizzandosi su F.M. 100,00 MHz., sarà possibile ascoltare l’audio in alta definizione digitale direttamente dall’autoradio, o addirittura da smartphone. Sarà possibile fruire del grande cinema in tutta sicurezza, in una nuova dimensione, accompagnati dall’emozione della radio. E il Casentino è precursore in Italia, una grande soddisfazione ”.

“Una modalità di cinema unica, uno spettacolo da seguire in macchina consumando come in un cinema tradizionale, bevande e sneck comodamente seduti in auto – hanno spiegato Arianna Gallo e Sofia Gerini della G.G Events – abbiamo promosso l’evento con un ottimo riscontro in tutta la regione, non ci resta che iniziare con la programmazione, appuntamento questa sera alle 21 con Joker”.

“Un progetto innovativo, unico in Italia per le modalità che abbiamo pensato – ha dichiarato Paolo Volpi presidente della Scuderia Etruria – un sforzo in più per Etruria Reacing che ha sostenuto con entusiasmo l’evento, consentendo così l’utilizzo della bellissima pista di go kart del Corsalone che sarà quindi protagonista dell’estate casentinese, con l’augurio che i nostri sforzi trovino il favore del pubblico”.