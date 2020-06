Prosegue la raccolta delle firme per il Parco Berlinguer: appuntamento sabato 27 al mercato di Viale Giotto

Non si ferma la raccolta delle firme in calce alla petizione volta ad intitolare il parco ex Foro Boario di Arezzo ad Enrico Berlinguer. Il prossimo appuntamento con il gazebo del Centro di iniziativa Berlinguer che ha promosso l’iniziativa è per sabato 27 giugno, dalle ore 9.30 alle 13 al mercato, postazione presso la rotatoria tra Viale Giotto e Viale Sanzio.

Oltre alla raccolta delle firme nell’occasione saranno esposte alcune foto che ritraggono il comizio che Berlinguer tenne in Piazza Grande ad Arezzo nell’estate del 1978, in occasione della Festa nazionale dell’Unità dedicata alla donne.

I promotori rendono noto che con le prime uscite sono state raccolte oltre 300 firme di cittadini residenti ad Arezzo e che sono in procinto di essere organizzate altre iniziative sia nelle adiacenze del Parco che in varie altre parti della città. Oltre che nei gazebo del Centro Berlinguer le firme vengono raccolte anche al Circolo Aurora in Piazza S. Agostino, dove si può firmare tutti igiorni, negli orari di apertura del circolo.

Centro di iniziativa politica “Enrico Berlinguer” – Arezzo