Al mare con Tiemme: da venerdì 3 luglio servizi su prenotazione al via da Siena, Arezzo e Chianciano Terme

Nuova organizzazione per i servizi MareBus di Tiemme rispettivamente in partenza da Siena, Arezzo e Chianciano Terme verso le località balneari della costa tirrenica (Follonica, Piombino Porto, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare).

Le prime partenze sono fissate venerdì 3 luglio 2020.

Nel rispetto delle norme vigenti in termini di distanziamento sanitario a bordo, i servizi saranno accessibili solo su prenotazione con numero massimo predeterminato di passeggeri a bordo.

La prenotazione potrà avvenire telefonicamente o via web tramite il sito www.tiemmespa.it o con la App Tiemme Mobile 2.0, scaricabile gratuitamente sia per telefoni Android che Ios.

Gli orari di tutti i servizi rimangono invariati rispetto allo scorso anno, sia in andata che al ritorno.

Partenze da Siena

Da Siena, con coincidenze anche per chi arriva da Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, saranno due le opzioni disponibili. Una linea per Follonica e Piombino attiva dal venerdì al lunedì dal 3 al 31 luglio e poi tutti i giorni dal 1° agosto al 13 settembre; una linea per Riva del Sole, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare sempre il sabato e la domenica per tutto il periodo, fino al 13 settembre 2020.

Partenze da Chianciano Terme

Il MareBus in partenza da Chianciano Terme sarà diretto verso Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Questo collegamento sarà attivo dal venerdì al lunedì nel mese di luglio e poi tutti i giorni dal 1° agosto al 13 settembre 2020. Le fermate in Valdichiana prevedono tappe anche a Chiusi, Sarteano, Cetona, Montepulciano, Pienza, San Quirico d’Orcia, Montalcino, bivio di S.Angelo.

Servizi MareBus da Arezzo

Le partenze dal Terminal di Arezzo saranno dirette a Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e a Principina a Mare. Anche in questo caso il collegamento sarà attivo dal venerdì al lunedì nel mese di luglio e poi tutti i giorni dal 1° agosto al 13 settembre 2020. Le fermate intermedie prevedono tappe a Olmo, Pieve al Toppo, Tegoleto, Spoiano, Monte San Savino, Lucignano, Rigomagno Stazione/bivio Sentino e Rapolano Terme.

Acquisto ticket e orari

I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie e le rivendite autorizzate distribuite sul territorio. Per informazioni, prenotazioni e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it (all’interno della sezione Servizi Estivi) o la App Tiemme Mobile 2.0. In alternativa è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l’800-922.984 da telefono fisso o l’199-168.182 da cellulare.