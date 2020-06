I tecnici di Nuove Acque hanno programmato per giovedì prossimo 18 giugno un intervento di manutenzione alla rete idrica di via M. Perennio (incrocio con via Catenaia) ad Arezzo.

Dalle 10.00 alle 14.00, l’erogazione sarà interrotta in via M. Perennio (tra via Genova e via Catenaia) e via Catenaia.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.