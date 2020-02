Al Piccolo teatro della città di Cortona in scena “HARVEY “ di Mary Chase

Con Ferdinando Fanfani, Chiara Presentini, Tommaso Banchelli, Augusto Bietolini, Lucia Palmer, Francesca Pallini, Davide Garzi, Giuliana Bianchi, Donella Baccheschi, Marina Artibani ,Alessio Bozzella Elwood P. Dowd è un simpatico, elegante, tranquillo signore di mezza età, che vive con la sorella e la nipote nella stessa casa. Elwood afferma di vedere un coniglio alto quasi un metro e novanta.

Il coniglio si chiama Harvey ed è il migliore amico di Elwood. Questa sua “anormalità” è vissuta con apprensione e inquietudine dalla famiglia, perché genera in quest’ultima continui disagi nei rapporti con gli altri. Elwood infatti “vede”, solo lui, il gigantesco coniglio, che lo segue, lo consiglia e lo accompagna dappertutto, con preferenza nei vari bar della città, lo presenta con orgoglio a chiunque incontri, suscitando non poco imbarazzo nella sorella Veta che, disperata, decide di internarlo in un manicomio. Ma proprio lì cominciano i guai anche per lei.

Nella spassosa e brillante commedia di Mary Chase si susseguono equivoci e imprevisti che trascinano emotivamente lo spettatore in una storia tra il reale e il fantastico, con un finale inaspettato aperto ad un interrogativo su ciò che è veramente “normale” rispetto a una presunta “anormalità”. Assistente alla regia: Livia Angori; Luci e suoni: Francesca Barciulli; Scenografie: Mario Bocci e Riccardo Lovari. Costumi: Piccolo teatro della città di Cortona; Consulenza musicale: Carlo Baione; Trucco e parrucco:Teresa D’ippoliti. Mobili di scena: Antichità Castellani Cortona.Grafica: Carlo Lancia.

