Auditorium Le Fornaci :Il legal thriller “Il terzo omicidio” chiude gli appuntamenti di febbraio

Terranuova Bracciolini (Ar), 25 febbraio – Sarà “Il terzo omicidio”, un dramma processuale pieno di suspense, del regista Kore-eda Hirokazu il film in programma giovedì 27 febbraio all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (ore 21.30 in via Vittorio Ven­eto, 17). La proiezione chiude gli appuntamenti del mese di febbraio con Cinema 9 e ½, la rassegna a cura dell’associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Al centro della trama troviamo un avvocato di successo, Shigemori, il quale assume la difesa di Misumi, un uomo di mezza età accusato di aver brutalmente ucciso e derubato il proprio capo. Il presunto assassino aveva già scontato una lunga pena detentiva per un duplice omicidio di cui si era macchiato 30 anni prima. Le possibilità di Shigemori di evitare la condanna a morte per il suo assistito sono poche, dato che l’uomo ha già ammesso chiaramente la propria colpevolezza. Mentre approfondisce il caso, ascoltando le testimonianze dei conoscenti di Misumi, dei familiari della vittima e dello stesso indiziato, Shigemori inizia a dubitare che l’uomo sia davvero colpevole.

Si legge tra le note di regia di Kore-eda Hirokazu: “In primo luogo, volevo rappresentare in modo corretto il lavoro di un legale. Poi, quando ho parlato con gli avvocati e con il supervisore legale di Father and Son, tutti mi hanno detto: «La corte non è il luogo dove stabilire la verità». Mi dissero che nessuno può conoscere la verità. Ho pensato che fosse un argomento interessante e ho sentito di voler fare un film di genere forense in cui la verità non viene rivelata”.

Ingresso: intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€. Info: inizio proiezioni ore 21.30 Info www.lefornaci.org | [email protected] | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini (AR).