 Al via la distribuzione delle mascherine a Capolona

CAPOLONA – Il Comune di Capolona in collaborazione con le associazioni del territorio oggi e domani effettuerà la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana.

Il ritiro avverrà con la modalità del drive through, senza scendere dalla propria auto in piena sicurezza. Sono quattro i punti di ritiro scelti: Capolona, viale Dante davanti al distributore Esso; Castelluccio, davanti alla vecchia scuola; Pieve San Giovanni, piazza del Monumento; Casavecchia, piazza Nuova. Ogni cittadino è tenuto a recarsi al punto di ritiro più vicino alla propria abitazione.

Il ritiro potrà essere effettuato dal capofamiglia o da un componente del nucleo familiare in possesso del documento d’identità del capofamiglia. Le mascherine saranno consegnate all’interno di apposite buste, nel rispetto delle norme igieniche. Non sarà possibile scendere dall’auto. E’ obbligatorio per il conducente indossare la mascherina prima di aprire il finestrino e mostrare i documenti d’identità validi per il ritiro. Chi non ha la possibilità di recarsi al punto di consegna previsto, per età, motivi di salute o compravate esigenze, può richiedere la consegna a domicilio al numero 3397345154.

Le zone per ogni punto di ritiro

Sabato 21 dalle 9,30 alle 17 e domenica 22 dalle 9,30 alle 13

– Per Capolona, Lorenzano, Baciano, Cenina, Bibbiano, Ponina, Il Santo, San Martino, Vezza e Botti ritiro a Capolona in viale Dante davanti al distributore Esso.

Sabato 21 dalle 9,30 alle 17

– Per Castelluccio, Poggio al Pino, Vado, Pieve a Sietina, Santa Margherita, Figline e La Valle ritiro a Castelluccio davanti alla scuola vecchia.

– Per Apia, Pieve San Giovanni, Busseto, Cafaggio, Cafaggiolo, Casa Rossa e Case Sparse ritiro a Pieve San Giovanni in piazza del Monumento.

– Per Casavecchia ritiro a Casavecchia in piazza Nuova.