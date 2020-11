Alessandro Caneschi e Giovanni Donati (PD): “Tempi ‘storici’ per accedere all’Archivio storico del Comune danneggiano l’economia”

L’Archivio Storico di via della Fiorandola per tutti i tecnici è un passaggio obbligato per la successiva presentazione delle pratiche edilizie o per la redazione di relazioni tecniche necessarie per la stipula di atti di compravendita di immobili

I problemi di accesso all’ufficio sono riconducibili ai primi mesi del 2019 con tempi che andavano dai 7 ai 12 giorni nei primi mesi fino a 30 giorni negli ultimi.

Dagli inizi del 2020, in concomitanza dell’emergenza sanitaria, i tempi di attesa si sono allungati mediamente a 35 giorni. Ad oggi un tecnico o cittadino che deve prendere visione di una pratica presente all’archivio deve attendere oltre 2 mesi. In questo periodo, il tecnico e di conseguenza imprese edili, elettricisti, idraulici, imbianchini, magazzini che forniscono materiali, negozi di arredamento, rimangono fermi, e questa attesa ingiustificabile crea dei danni economici rilevanti.

Il Comune deve provvedere subito all’apertura dell’Archivio almeno 4 giorni alla settimana e due pomeriggi. Deve essere potenziato il personale e decisa una riorganizzazione delle pratiche in modo da facilitare l’operatore nella ricerca.

In una fase così difficile per la nostra economia anche l’amministrazione faccia la sua parte sostenendo i tecnici e chi vuole investire sul territorio.