Al via la prevendita dei biglietti per Amen Scuola Basket Arezzo-Virtus Siena

Sabato 24 Ottobre alle 18.30 esordio in campionato per gli amaranto

Parte la prevendita per la sfida tra la Amen Scuola Basket Arezzo e Virtus Siena prima giornata del campionato di Serie C Gold Maschile. La sfida sarà disputata sabato 24 Ottobre alle ore 18.30 al Palasport Estra “Mario D’Agata”.

In linea con le vigenti disposizioni governative la capienza del Palasport è limitata a 200 spettatori.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente in prevendita che sarà effettuata presso il Palasport Estra nei giorni di Martedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore 17.30 alle 19.30 e Sabato dalle 10 alle 12. Non sono possibili prenotazioni telefoniche o tramite mail.

Per evitare assembramenti all’ingresso invitiamo il pubblico a raggiungere il Palasport Estra con largo anticipo rispetto all’orario di inizio della partita.

Si ricorda che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura uguale o maggiore a 37,5 °C. inoltre tutti gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina ed occupare il proprio posto per tutta la durata della gara.

Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro. I minori dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto pagante.

