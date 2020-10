Camminata tra gli Olivi: si raccomanda l’utilizzo di mascherine obbligatoria

Nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per arginare la pandemia da Covid-19 domenica 25 si terrà la GIORNATA NAZIONALE DELLA CAMMINATA TRA GLI OLIVI.

Il comune di Castiglion Fiorentino aderisce, quindi, alla quarta edizione de “La Camminata tra gli Olivi”, un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

La manifestazione, 3 ore di percorso adatto a tutti, è organizzata in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione Geco. E proprio a quest’ultimi due è possibile chiedere informazioni sulla camminata. Per prenotarsi questi i recapiti Pro Loco 0575 65 82 78 – [email protected] .

Come protocollo di sicurezza Covid-19 si raccomanda l’utilizzo della mascherina obbligatoria e il distanziamento fisico previsto.

INFO PERCORSO

Il percorso prevede il ritrovo alle ore 8.30 presso il piazzale del circolo de “La Noceta”. Durante la camminata di circa 8 chilometri, prevista la visita ai due frantoi castiglionesi di Amatucci e Badini, si passerà attraverso gli uliveti di Todiolo, Cà de Bardi, Santa Margherita, Santa Cristina e Caprile. Il percorso di rientro passerà attraverso gli antichi mulini.