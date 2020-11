Al via la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti per favorire una differenziata di qualità

Incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano: l’Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini e Sei Toscana danno avvio a una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Previsto un intervento di riduzione dei contenitori stradali, con l’avvio del porta a porta anche per vetro e multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak) che saranno raccolti insieme nel sacco verde secondo un calendario prestabilito (e non più nelle campane stradale come fatto sinora).

“Abbiamo deciso di modificare il calendario di raccolta del porta a porta per garantire un potenziamento della raccolta differenziata, estendendo i ritiri domiciliari a tutte le tipologie di rifiuto e eliminando la maggior parte dei contenitori stradali per migliorare il decoro del nostro territorio – spiega il sindaco Sergio Chienni .

A partire dal 7 dicembre, il vetro sarà raccolto insieme al multimateriale leggero (plastica, lattine e poliaccoppiati) e sarà ritirato a domicilio con cadenza bisettimanale (martedì e sabato).

Per ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti indifferenziati, a valle di una corretta ed efficiente raccolta differenziata, verrà lasciato un solo ritiro settimanale per questa tipologia di rifiuto, che dovrà essere conferito all’interno di un mastello dotato di riconoscimento RFID associato all’utenza”.

In questi giorni sono in arrivo a casa di tutti i cittadini e alle attività economiche di Terranuova (anche alle utenze non interessate direttamente dalla riorganizzazione) una lettera e del materiale informativo, dove saranno indicate anche le modalità di ritiro dei kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Gli utenti potranno ritirare i kit (sacchi e mastelli) da martedì 17 novembre a mercoledì 16 dicembre (escluso festivi) presso il Circolo Bocciofilo in piazza Coralli il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Per ritirare il materiale è necessario presentarsi con un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta TARI.

“Si tratta di una riorganizzazione che contribuirà a garantire un incremento della raccolta differenziata

– dice l’assessore all’ambiente Luca Trabucco –, sia in termini di quantità che, non meno importante, di qualità dei materiali raccolti. Siamo sicuri che la cittadinanza si farà trovare pronta. Con un piccolo sforzo quotidiano e con l’impegno di tutti, possiamo arrivare a un ulteriore miglioramento e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

Nel capoluogo restano i cassonetti ad accesso controllato per le sole utenze (circa 400) del centro storico, l’accesso è tramite la SEI Card.