Legge di bilancio 2020: a Terranuova assegnati quasi 40 mila euro per la progettazione di opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade