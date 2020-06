Al via le “Domeniche culturali cortonesi”: visite guidate per far scoprire le bellezze del territorio

Su iniziativa dell’associazione Omnia Tourist Service e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Cortona, ogni domenica, a partire dal 21 giugno e fino al 13 settembre, sono in programma visite guidate per far scoprire ai turisti, e riscoprire ai cortonesi, le bellezze del territorio. Sono tredici gli appuntamenti che rientrano nel calendario le “Domeniche culturali cortonesi”.

Gli itinerari, che si alternano nel corso delle domeniche, sono tre.

Il primo tour prevede la visita del MAEC, del centro storico (Cattedrale, Chiesa di San Francesco e i principali monumenti civili) e della Sala del Consiglio Comunale.

Il secondo prevede invece la visita al parco archeologico del Sodo e alla Tanella di Pitagora, sepoltura ellenistica poco visitata e conosciuta.

Il terzo itinerario è un trekking di 4 ore sulla montagna cortonese, un percorso nella natura svolto in collaborazione tra le guide turistiche di Omnia e le guide ambientali escursionistiche del territorio.

“Puntiamo molto su queste visite guidate, che sono certo saranno interessanti per i turisti ma anche per i cortonesi stessi – afferma l’Assessore alla Cultura e Turismo Francesco Attesti – In un’ottica di rilancio e di ripartenza di Cortona, è importante che l’amministrazione sia vicina alle guide turistiche del luogo, figure che fanno conoscere al meglio la città e l’intero territorio”.

“In questo difficile periodo, è fondamentale l’aiuto delle amministrazioni comunali per poter elaborare progetti e portare avanti il nostro lavoro – dichiara Silvia Vecchini, guida Omnia Tourist Service – Siamo felici di aver trovato nell’amministrazione cortonese un valido sostegno”.

Le visite guidate, che verranno effettuate rispettando il distanziamento sociale e tutte le norme anticontagio, sono a numero chiuso e pertanto è necessario prenotare. Oltre che in italiano, i tour sono disponibili anche in altre lingue (inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo, portoghese, russo, albanese) per poter soddisfare la richiesta straniera.