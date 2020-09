Al via le iscrizioni all’Istituto Fanfani-Camaiti di Pieve Santo Stefano

Sono riaperte le iscrizioni al corso di specializzazione nazionale IFTS “Tecnico della gestione delle risorse agro-forestali e del monitoraggio delle produzioni” che prenderà il via il 28 settembre nell’Istituto Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano e terminerà ad aprile 2021.

Il percorso formativo è completamente gratuito, prevede un totale di 800 ore, di cui 240 di stage aziendale e 30 di accompagnamento, è finanziato grazie ai contributi della Strategia delle Aree Interne e rilascerà anche 12 crediti formativi universitari. Dopo l’interruzione dovuta al lockdown quindi le lezioni in presenza potranno finalmente iniziare e le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 ottobre.

Il corso è aperto a 24 partecipanti ambisesso, giovani e adulti, occupati e non, in possesso di diploma professionale di tecnico, o diploma di istruzione secondaria superiore, o ammissione al 5° anno dei percorsi liceali, nonché a persone non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. In caso di candidati stranieri (comunitari ed extracomunitari), è necessario possedere permesso di soggiorno in corso di validità, e dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno a livello A2.

Costituiscono requisiti prioritari le attestazioni di competenze informatiche e di conoscenze della lingua inglese.

La figura di tecnico superiore, qualifica che si ottiene con il corso, è in possesso di conoscenze e competenze che gli consentono di rilevare e monitorare la realtà ambientale e produttiva degli ecosistemi forestali e di quelli agro-silvo-pastorali anche al fine di attuare progetti ed azioni specifiche a scala locale nell’ottica della valorizzazione del territorio e dei prodotti agroforestali. Trova collocazione in enti pubblici, imprese boschive e/o di servizi nell’ambito agro-forestale; può svolgere attività imprenditoriale e di consulenza previo il superamento dell’esame di stato per l’attività libero- professionale di Agrotecnico. La frequenza è del corso obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive del percorso, ed all’interno di tale percentuale di almeno il 50% delle ore di stage aziendale.