Al via le iscrizioni per accedere all’Elenco Zonale degli educatori Area Casentino

Dal 6 luglio fino al 31 luglio 2020 sono aperte le iscrizioni per accedere all’Elenco Zonale degli educatori Area Casentino istituito ai sensi della Legge regionale 32/2002 e del Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii. L’elenco è a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati che ne abbiano necessità al fine di reperire personale qualificato per incarichi lavorativi e ha validità per l’intero territorio dell’Area del Casentino.

La domanda di iscrizione deve essere compilata su un apposito modulo reperibile presso gli uffici dei servizi sociali associati dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino oppure presso gli uffici di tutti i comuni del Casentino.

Il modulo può essere inoltre scaricato dal sito www.uc.casentino.toscana.it o nei siti delle amministrazioni comunali e dovrà essere consegnato entro il giorno venerdì 31 luglio 2020 all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino o dei Comuni del Casentino. È possibile inoltre inviarlo all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino [email protected] La domanda di iscrizione deve essere corredata da curriculum vitae aggiornato su formato europeo e debitamente firmato, allegando la fotocopia della Carta d’Identità.

Lo staff tecnico della Conferenza Zonale per l’educazione e l’istruzione, alla scadenza del presente avviso, procederà a formulare un elenco degli educatori che sarà pubblicato nel sito dell’ente oltre ad essere inviato alle amministrazioni comunali dell’area Casentino e consegnato a tutti i soggetti pubblici e privati che ne abbiano necessità al fine di reperire personale qualificato per motivi lavorativi. Gli interessati devono comunicare entro il 31 agosto di ogni anno educativo la loro disponibilità a permanere nell’elenco e l’eventuale aggiornamento del curriculum vitae. L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, come staff tecnico della Conferenza Zonale dell’istruzione, provvederà entro il 15 settembre di ogni anno, ad aggiornare l’elenco zonale degli educatori.

“Come conferenza dell’istruzione abbiamo ritenuto utile redigere questo elenco perché tutti i soggetti che ne hanno necessità possano avere cognizione del personale disponibile sul territorio, ma anche alla luce delle recenti disposizioni sui bonus baby sitter ad esempio, affinché anche i privati possano avere acceso ad elenchi aggiornati di personale qualificato” conclude la Presidente della Conferenza Eleonora Ducci.