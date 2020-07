Sezione Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” Cortona: “Maggiori controlli sul territorio”

“Nella serata di lunedì, 6 luglio, si è verificato un nuovo episodio di violenza nel centro di

Camucia, la frazione più popolosa del comune di Cortona. I protagonisti sono stati extracomunitari che – sembrerebbe per un regolamento di conti – hanno dato vita ad un’escalation di violenza.

Al di là di chi si sia cimentato in questo episodio, ciò che fa riflettere – e allarma i cittadini –

è che la microcriminalità c’è e deve essere limitata.

Chi è preposto a gestire la sicurezza ha il dovere di effettuare maggiori controlli, soprattutto in quelle aree del territorio più esposte a pratiche malavitose.

Un ringraziamento, poi, va alle forze dell’ordine che, con il loro intervento, hanno evitato che l’episodio sfociasse in qualcosa di peggiore.

Purtroppo, resta la paura per chi rimane coinvolto in certi episodi o, semplicemente, in quel

momento si trova lì per caso.

Maggiori controlli e più collaborazione con le forze dell’ordine possono, se non risolvere del

tutto il problema, almeno aiutare a limitare certi episodi o, quantomeno, tentare di prevenirli.”