Al via lunedì 23 marzo la sanificazione delle strade nel comune di Anghiari

Come annunciato qualche giorno fa dal sindaco Alessandro Polcri, anche nel comune di Anghiari saranno sanificate le strade per far fronte all’emergenza sanitaria nazionale legata al diffondersi del Codiv-19. Il servizio sarà svolto domani lunedì 23 marzo dalle ore 20 da un’azienda specializzata e da alcuni agricoltori locali che si sono offerti volontari.

Per consentire un trattamento più efficace i cittadini sono invitati a parcheggiare i veicoli in modo da non intralciare il passaggio dei mezzi per la disinfezione, preferendo la sosta nei garage privati e nei posteggi pubblici. Alla disinfezione a terra si aggiungerà un intervento di sanificazione verticale mediante nebulizzazione, attraverso i mezzi dell’azienda specializzata che nei prossimi giorni saranno in azione nell’intero territorio comunale. “Come anticipato nel video messaggio diretto ai miei cittadini qualche giorno fa, anche il comune di Anghiari ha deciso di sanificazione le strade – ha spiegato il sindaco Polcri – ci tengo però a ribadire che l’obiettivo dell’intervento è quello di alzare il livello di attenzione e di percezione di pulizia e sicurezza sanitaria, anche nei luoghi all’aperto, tuttavia la sanificazione delle strade non è ritenuta di per se un intervento in grado di contrastare la diffusione del Coronavirus.

L’unico strumento per limitarne i contagi infatti resta quello dell’adozione di comportamenti sociali corretti indicati dai decreti ministeriali ovvero rispettare la distanza, restare a casa il più possibile ed non creare assembramenti”.