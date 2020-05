Al via oggi la sanificazione dei locali pubblici nel comune di Chiusi della Verna

E’ iniziata questa mattina la sanificazione dei locali pubblici del comune di Chiusi della Verna in vista della ripresa di attività, servizi ed eventi sospesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo oggi sono state sanificate: la struttura dell’Auditorium in viale Michelangelo, la struttura della Bocciofila nel parco Martiri della Libertà, la scuola nel parco I Maggio, gli uffici comunali in via San Francesco.

Domani toccherà al Corsalone con interventi che riguarderanno la struttura Polivalente in via Europa, la scuole Infanzia e Primaria e la palestra in via Fanfani, gli uffici comunali in via Europa. Sabato infine saranno sanificate la struttura polivalente e la scuola di Corezzo.

“Ringrazio i vigili del fuoco di Arezzo che da questa mattina gratuitamente stanno svolgendo le operazioni di sanificazione nel nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Giampaolo Tellini –noi abbiamo fornito tutto l’occorrente e i vigili eseguiranno il lavoro. Un gesto importante che dimostra ancora una volta la disponibilità e l’impegno di questo Corpo speciale dello Stato”.