Altri due nomi a sostegno di Marco Donati

Il candidato sindaco Marco Donati ufficializza l’ingresso di due nuovi nomi che andranno ad arricchire le fila della lista civica “Con Arezzo – Innovazione, Sostenibilità Territorio”.

Ernesto Albano, classe 1948, è un infermiere professionale in pensione che, per più di trent’anni, ha lavorato a stretto contatto con i pazienti, prestando servizio sia all’ospedale San Donato di Arezzo che tra le fila del sistema dell’Assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Da sempre appassionato di sport, ha dedicato un’intera carriera alla crescita dei giovani calciatori dei settori giovanili ricoprendo il ruolo di allenatore di base in diverse società sportive del territorio aretino.

Giulia Paffetti è un giovane avvocato penalista con specializzazione in professioni legali. Dopo aver svolto il servizio civile presso la Procura della Repubblica di Arezzo, è al momento divisa tra lo studio per i concorsi per il Ministero della Giustizia e l’impegno sociale al Sert di Arezzo.