Dichiarazione di Fabio Faltoni, segretario provinciale coordinatore della FABI

Come sindacato FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani (il primo sindacato nazionale tra i dipendenti di banca), in questa integrazione – come in altre già affrontate – la nostra priorità è la salvaguardia dell’occupazione e della mobilità territoriale, la tutela dei livelli contrattuali aziendali, oltre che il giusto riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, di tutti i lavoratori dei tre Gruppi bancari: Intesa, UBI e Bper. Per questo, vogliamo cominciare a conoscere i progetti di Intesa e di Bper rispetto ad Arezzo, ad esempio: quante e quali filiali passeranno a Bper? Passeranno anche degli uffici territoriali? Come verrà valorizzato il centro direzionale di via Calamandrei? Che tipo di attività professionali o di lavorazioni sono previste ad Arezzo? E di UBISS cosa si dice? e della rete di IwBank? Come verrà valorizzato tutto il personale coinvolto? Che idee ci sono sullo Smart Working? Quante assunzioni sono previste nella nostra provincia?