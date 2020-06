Amen Scuola Basket Arezzo, Massimiliano Milli confermato come Coach

L’Amen Scuola Basket Arezzo è lieta di comunicare la conferma di coach Massimiliano Milli nei quadri tecnici amaranto anche per la stagione 2020/2021.

Il lavoro svolto con estrema dedizione nella passata stagione non solo con i senior ma anche per la promozione del Settore Minibasket hanno convinto la società a prolungare l’accordo. Coach Milli siederà dunque ancora sulla panchina della Serie C Gold e seguirà alcuni Gruppi Minibasket. Queste le sue parole: Sono molto contento e orgoglioso di poter continuare a far parte del progetto ambizioso della Scuola Basket Arezzo. Ringrazio la società per la fiducia accordatami e farò come sempre del mio massimo per provare a dare un contributo per continuare a far crescere la SBA.

Sono anche molto contento di poter continuare a lavorare con il settore giovanile e con le prime fasce di età che sono il futuro della SBA. Grazie al lavoro di Umberto Vezzosi e di tutti gli altri allenatori stiamo alzando il livello dei nostri ragazzi e mi fa piacere contribuire a questo aspetto primario della società”. Nei prossimi giorni l’Amen Scuola Basket Arezzo ufficializzerà lo staff completo della Serie C Gold a fianco di coach Milli.