Amen Scuola Basket Arezzo, missione impossibile nella tana della capolista Chiusi

Domenica alle ore 18 presso il Palazzetto di Via Talamone a Chiusi Scalo andrà in scena il terzo confronto stagionale tra Umana San Giobbe Chiusi ed Amen Scuola Basket Arezzo. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Natucci di Bagni di Lucca (LU) e Panelli di Montecatini Terme (PT). In classifica Chiusi si trova in testa assieme a Castelfiorentino e Virtus Siena, ma con una partita in meno giocata avendo già effettuato il turno di riposo. Alla prima esperienza in C Gold l’Umana sta confermando le attese della vigilia che la vedevano tra le protagoniste di questa stagione, l’innesto di Manetti nelle ultime settimane aggiunge ulteriore qualità ad un roster già molto competitivo.

Coach Monciatti può contare sul terzo capocannoniere assoluto del girone Radunic, che viaggia a 20 punti messi a referto per partita. Oltre la doppia cifra di realizzazione anche Kuvekalovic e Lombardo, Con Manetti che sta crescendo e potrebbe diventare un altro riferimento importante per i biancorossi. In casa Amen archiviata la bella vittoria contro la Pielle Livorno, la squadra di coach Milli si prepara con determinazione ad una serie di partite tutte ad elevatissimo coefficiente di difficoltà che decideranno il destino della SBA in questo campionato.

In questo weekend tante le partite che vedranno in campo le formazioni aretine, sabato comincerà la Rosini Impianti Under 18 Silver ad ospitare al Palasport Estra con inizio alle 16 la capolista Synergy Valdarno, a seguire scontro in chiave PlayOff per l’Amen Promozione contro Cus Firenze, formazione che all’andata giocò un brutto scherzo al quintetto di coach Bindi. Domenica mattina al Palasport Estra l’Hotel Planet Under 13 Blu ospiterà Poggibonsi nello scontro diretto per chiudere al secondo posto la seconda fase di questo campionato, in trasferta invece la Chimet Under 16 Gold nell’ultima giornata della prima fase a Castelfiorentino. Nel pomeriggio la Galvar Under 13 Rosso sfiderà in trasferta il DLF Firenze con palla a due alle ore 18.30. La giornata di domenica vedrà anche impegnato la DuniaPack Under 14 Elite nel Torneo Interprovinciale 3vs3 di Siena valido per l’accesso alla Fase Finale Regionale. Posticipato a Giovedi 27 l’impegno casalingo della Tecnoil Under 18 Gold contro Bellaria Cappuccini Pontedera.

Ben sei anche gli impegni dei gruppi Minibasket Nova Verta SBA, sabato pomeriggio trasferta a Terranuova per gli Scoiattoli 2011 mentre alle 17 gli Esordienti 2008 ospitano alla Tensostruttura del Palasport Estra il CMB Valdarno, domenica alle 15 gara casalinga per gli Aquilotti 2009 Rossi contro Montevarchi. Gli Scoiattoli 2012 parteciperanno Domenica al Torneo 3vs3 Sprint organizzato dalla Dukes Sansepolcro. Infine doppio turno infrasettimanale per gli Aquilotti 2010 che Mercoledi ospiteranno la Synergy e Giovedi saranno di scena a Sansepolcro.