Anche ad Arezzo il Consiglio Comunale in videoconferenza

Nota del presidente Alessio Mattesini

“In base alle ultime disposizioni nazionali, è stata concessa la possibilità di convocare le assemblee comunali per videoconferenza. Una disposizione che non si limita ai Consigli ma è valida anche per commissioni e conferenze dei capigruppo.

Insieme all’assessore Marcello Comanducci, che ringrazio, abbiamo testato alcune piattaforme idonee per sperimentare questa modalità e individuato al termine della ricerca un’applicazione che già altri soggetti e istituzioni stanno utilizzando per riunioni online a distanza.

Presto chiederò a tutti i consiglieri di scaricarla nei loro dispositivi, per prendere confidenza con le funzioni connesse. A quel punto, saremo in grado di stilare un calendario, comprendente commissioni e conferenza dei capigruppo, che ci porterà entro aprile a convocare un Consiglio Comunale in sicurezza, nel rispetto delle prerogative dei suoi membri. E per i cittadini ci sarà ovviamente lo streaming”.