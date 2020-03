Web marketing, attivo a “distanza” lo sportello Spin di Confcommercio per l’innovazione

La Confcommercio di Arezzo prosegue da remoto le consulenze per gli imprenditori che vogliono imparare a presidiare meglio web e social. Nel primo colloquio gratuito, effettuato in videochiamata, vengono analizzati sito aziendale e pagine aperte su Facebook, Instagram o altre piattaforme social, per verificare le modalità in cui ottimizzare la comunicazione. Un’ottima strategia per non perdere il passo con l’innovazione, mettendo a frutto questi giorni di inattività forzata per molte imprese, che dovranno però prepararsi a ripartire con maggiore slancio di prima.

Proseguono in provincia di Arezzo le consulenze gratuite di web marketing dello Sportello Spin – Ecosistemi digitali di Confcommercio. Fino al 3 aprile saranno però a distanza, ovviamente, visto che in questo momento è meglio evitare contatti interpersonali per arginare l’epidemia di Covid-19. Ma la tecnologia, per fortuna, arriva in aiuto: il consulente messo a disposizione da Edi, infatti, effettuerà il colloquio con gli imprenditori interessati attraverso una videochiamata.

Per prenotare l’appuntamento basta contattare la referente provinciale dello Sportello SPIN presso Confcommercio, Liala Basagni, al numero di cellulare 3482846566 oppure per email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

“Molte imprese hanno dovuto fermare la propria attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ma a non fermarsi sarà l’innovazione, che anzi richiede aggiornamenti continui per gli operatori che vogliono presidiare web e social nella maniera più corretta”, spiegano dalla Confcommercio aretina, “perciò, il consiglio che diamo ai nostri soci è di mettere a frutto questa pausa forzata per studiare e per migliorare, ad esempio, la comunicazione digitale della propria impresa, pronti a ripartire di slancio quando tutto questo sarà passato. Speriamo ovviamente il prima possibile”.

Il consulente di Edi-Confcommercio, prima dell’appuntamento in video-call farà un’analisi del sito aziendale e delle pagine social dell’azienda, per verificare punti deboli e punti di forza. Durante il colloquio da remoto, poi, li illustrerà all’imprenditore verificando con lui le azioni da intraprendere per ottimizzare la presenza sulla rete anche con pochi e semplici accorgimenti, oltre che con piani di comunicazione più strutturati.

Il primo appuntamento è totalmente gratuito per i soci della Confcommercio.

Il progetto di consulenza a distanza è inserito nell’iniziativa “Solidarietà digitale” (www.solidarietadigitale.agid.gov.it) lanciata dal Ministero per l’Innovazione e dall’Agenzia per l’Italia Digitale per offrire un supporto digitale alle imprese, in questa fase delicata dell’emergenza Covid. Tramite lo sportello Spin territoriale le imprese saranno supportate gratuitamente su analisi sito web aziendale, posizionamento digitale, efficacia web