“Anche il volontariato sarà sottoposto a tamponi”, D’Urso raccoglie l’appello della Misericordia

“Il personale del volontariato, che rappresenta una forza importante del sistema nella battaglia al Coronavirus, è incluso tra coloro che devono essere sottoposti a tamponi – ha detto il direttore generale della Asl, Antonio D’Urso raccogliendo un appello del Governatore della Misericordia di Arezzo, Antonio Bilotta.

Abbiamo da fare 20mila esami sierologici, passato questo sarà la volta del volontariato. Non è un problema di reattivi, ma di forze che abbiamo in campo” ha infatti chiarito il direttore.

“Per il volontario che interviene sul Covid, qualche volta tornare a casa lo preoccupa” ha precisato, infatti, Bilotta. E D’Urso ha replicato: “innanzitutto potrebbe accettare l’accoglienza in un nostro albergo sanitario se teme per la famiglia”.

I volontari, infatti, hanno sottolineato come per loro non sia previsto, dalla Regione di essere sottoposti ad esami. E il direttore ha concluso: “ponetemi ufficialmente la questione e io non mancherò di farla presente al Governatore”. Fermo restando che D’Urso aveva già dato disponibilità ai test sul personale volontario.