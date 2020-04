“Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette”. (Gv 21, 3 – 8)

In questi momenti così difficili dobbiamo trovare la forza e la speranza per risollevarci

Che queste due stupende opere, dipinte nella nostra valle da Raffaello e da Piero della Francesca,

diventino il simbolo della nostra rinascita

L’associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere augura a tutti

Una

Buona Pasqua