Tutto pronto per lo spettacolo di luci tricolori ad Anghiari: appuntamento questa sera alle 21 con la proiezione della bandiera italiana nelle mura del borgo. Il gioco di luci verdi, bianche e rosse illuminerà le mura di Anghiari questa sera dalle 21, in occasione della Festa della Repubblica.

Lo spettacolo darà continuità al progetto “Anghiari si accende” che ha caratterizzato lo scorso Natale, con proiezioni luminose suggestive e di grande successo per i visitatori. Come in quell’occasione sarà possibile utilizzare l’hashtag #ANGHIARISIACCENDE e pubblicare foto ricordo sui social media in modo da raccogliere le immagini più belle e suggestive. L’iniziativa è stata condivisa con i commercianti del paese e andrà avanti per alcuni giorni.