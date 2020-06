Flash mob contro il Governo del centro destra aretino in piazza Grande. La stessa manifestazione a Roma e in altre piazze italiane. Cartelli con le richieste, bandiere Tricolore e inno. Circa 350 i partecipanti, nel rispetto del distanziamento. Non solo politici ma anche imprenditori e cittadini comuni, per chiedere meno burocrazia e più risorse.