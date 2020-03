Angiolo Agnolucci: “anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Grazie a Devils ed Avad per la donazione di mascherine”

“L’emergenza attuale richiede uno sforzo comune di tutti i settori pubblici e del volontariato per far fronte ai bisogni della nostra popolazione e proteggere le fasce più esposte di coloro che sono in prima linea nella lotta al Covid19 – scrive in una nota il noto medico aretino Angiolo Agnolucci.

In un momento così delicato e sospeso, dove tutti viviamo in una bolla di incertezza,

anche i piccoli gesti possono fare la differenza.

Così, due Associazioni con scopi molto diversi, il DEVILS associazione sportiva e l’AVAD associazione di assistenza ai malati domiciliari, si sono unite nello sforzo di donare mascherine alla Polizia di Stato, ad alcuni settori del nostro Ospedale San Donato e alla dialisi dell’Ospedale la Gruccia.

Questa donazione è stata possibile grazie alla collaborazione della Ditta Moretti SpA di Cavriglia, nella figura del suo Amministratore Delegato Filippo Fabbrini, che è riuscito a reperire 4000 mascherine, al solo prezzo di costo di produzione.

Questa donazione è un gesto semplice ma concreto, che vuole essere un sentimento di vicinanza verso chi opera con impegno per l’interesse collettivo.

Non è mai scontato dire, d’altra parte, che dobbiamo ora impegnarci a rispettare rigorosamente le regole indicate, nella speranza di tornare presto alla nostra vita normale e alla nostra socialità di sempre” conclude Agnolucci.